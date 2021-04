Coppa Italia Femminile, Milan-Inter 4-2: rossonere in finale / LIVE NEWS

Quasi tutto pronto per Milan-Inter, match valido per la Coppa Italia Femminile. Segui con noi la diretta testuale delle rossonere di Ganz.

Il Milan Femminile, per la prima volta nella propria storia, vola in finale di Coppa Italia! Lo fa eliminando l'Inter in semifinale, soffrendo, ma meritando. Dopo il 2-1 per le nerazzurre all'andata, il Milan ha ribaltato tutto con un secco 4-2 al ritorno. Vittoria fin troppo stretta per quanto si è visto in campo. Dopo un quarto d'ora il Milan era già avanti di 2 reti, entrambe di Boquete, e ha continuato a creare pericoli per tutto il primo tempo, che è stato praticamente a senso unico. Nella ripresa l'Inter trova improvvisamente il gol del 2-1, che porterebbe la sfida ai supplementari. Le rossonere tornano ad attaccare e fanno 3-1 e 4-1, con un'altra doppietta, di Dowie. Quando ormai sembra fatta, l'Inter accorcia di nuovo. Stavolta il Milan resiste e va in finale.