"Kyle Walker, atteso a Milano alle 13:00 CET per firmare come nuovo giocatore del Milan. Prestito, ingaggio coperto dal Milan, potenziale contratto fino a giugno 2027, clausola di riscatto del valore di € 5 milioni non obbligatoria. Anche il Manchester City avrà una percentuale di rivendita".