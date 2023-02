Calciomercato – Dal Brasile: “Milan su un talento del Vasco da Gama”

Direttamente dal Brasile giungono voci secondo cui il Milan sarebbe su un talento del Vasco da Gama per giugno

Una delle società che negli ultimi anni ha dimostrato di essere maggiormente attenta ai prospetti sul mercato questa è stata sicuramente il Milan . La coppia Paolo Maldini -Frederic Massara ha messo a segno colpi molto importanti, portando in rossonero anche giocatori poco conosciuti, rivelatisi poi leader.

Secondo quanto riferito dal portale brasiliano uol.br, in vista di giugno il Milan avrebbe messo nel mirino un talento del Vasco da Gama, Marlon Gomes. Il trequartista carioca si è messo in mostra al Sudamericano Under 20 e la dirigenza rossonera avrebbe già avviato i primi contatti senza aver ancora presentato un'offerta ufficiale.