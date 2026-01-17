Domani, domenica 18 gennaio, il Milan tornerà a giocare a San Siro. Dopo la vittoria in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas, i rossoneri di Massimiliano Allegri ospiteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco. La gara, valevole per la 22esima giornata di campionato 2025-2026, è in programma alle ore 20:45. I rossoneri sono chiamati a riconfermarsi, conquistato 3 punti fondamentali per la lotta scudetto. Al Lecce di Di Francesco invece, servono punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Vediamo, insieme, quali potrebbero essere le probabili formazioni del match di domani. PROSSIMA SCHEDA >>>
