Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: c’è Messias con Leao e Giroud

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lazio , partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma a 'San Siro' alle ore 15:00 . Ecco, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Maurizio Sarri .

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinković-Savić, Marcos Antônio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Luís Maximiano, Adamonis, Fares, Gila, Lazzari, Patric, L. Pellegrini, Radu, Bašić, Bertini, Cancellieri, Pedro, Romero. Allenatore: Sarri.