Calciomercato Milan, clamorosa idea Immobile: mossa dell'agente. I costi ...

Le ultime informazioni in merito le ha fornite il 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano, infatti, il Milan sarebbe fortemente interessato a Ciro Immobile, oggi in forza al Besiktas. Una dimostrazione in tal senso è la presenza del suo agente Marco Sommella nella sede del club rossonero qualche giorno fa. L'attaccante napoletano ha ancora due anni di contratto con il club turco a 6 milioni di euro a stagione, che potrebbero rappresentare un ostacolo. Sulle sue tracce anche la Fiorentina, che gli avrebbe già offerto un biennale per anticipare il Diavolo.