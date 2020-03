De Zerbi: “Giampaolo? Resta bravissimo nonostante l’esonero con il Milan”

NEWS MILAN – Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Marco Giampaolo, tecnico esonerato dal Milan nell’ottobre scorso.

"Ogni squadra è un mondo a sè. L'esonero di Giampaolo non cambia nulla: resta bravissimo – dice De Zerbi -. Poco aiutato dal mercato? L'allenatore deve avere voce in capitolo sui giocatori,il suo lavoro arriva fino a lì. Perché possono essere giuste le idee, ma sono i giocatori che le interpretano e trasformano il pensiero in fatti. Perciò servono dirigenti competenti che ti seguano".

