Pioli su Ibrahimovic: “Averlo è una manna dal cielo, non è una figurina”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in occasione della conferenza stampa di vigilia di Milan-Udinese, ha parlato dell’impatto e dell’atteggiamento di Zlatan Ibrahimovic dal suo ritorno in rossonero: “Ibrahimovic sta dimostrando di non essere una figurina ma può essere un valore aggiunto e lo sta dimostrando con le prestazioni e gli atteggiamenti. E’ una manna dal cielo avere Ibra, non vuole perdere nemmeno le partitelle e i torelli, così si diventa campioni”. Tantissime assenze intanto dalla lista dei convocati, continua a leggere >>>

