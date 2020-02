Dal Belgio: “L’Inter comprò gli arbitri durante la Champions del 2004”

ULTIME NEWS – Come riportato dal sito belga Footgoal.net, l’Inter avrebbe corrotto alcuni arbitri in occasione della Champions League del 2004 (vinta poi dal Porto di José Mourinho). Secondo alcune fonti, tra cui anche il Corriere della Sera, il club nerazzurro in quella edizione dell’ex Coppa dei Campioni avrebbe pagato alcuni direttori di gara. Secondo il portale belga anche l’Anderlecht potrebbe essere indirettamente coinvolto in un nuovo caso di corruzione che a questo punto interesserebbe anche l’Inter. Intanto, il giornalista Fabio Ravezzani parla del momento storico del Milan>>>

