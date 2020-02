VIDEO MILAN – Alberto Zaccheroni ha commentato il derby tra Inter e Milan di domenica prossima. L’ex tecnico rossonero non ha usato mezzi termini per indicare la sua favorita. Secondo Zaccheroni, il Diavolo è ancora alla ricerca di un’identità precisa e non ha ambizioni, a differenza dei nerazzurri che stanno lottando per l’importante traguardo dello Scudetto. Ecco le sue parole.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android