Verso Rio Ave-Milan, le parole di Tonali a ‘Milan TV’

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista rossonero, ha parlato alla vigilia di Rio Ave-Milan. Il playoff di Europa League, come noto, è in programma domani sera alle ore 21:00 a Vila do Conde, in Portogallo. Ecco le dichiarazioni di Tonali, in esclusiva per i microfoni di ‘Milan TV‘, nel video pubblicato dal club meneghino sui propri canali social ufficiali.