VIDEO – Trapattoni, Strunz e quello sfogo epico in conferenza

VIDEO – Era il 10 marzo 1998, quando lo sfogo di Giovanni Trapattoni – sgrammaticato, ma efficace – entrò nella storia. Il Trap, ex giocatore e allenatore del Milan, sedeva allora sulla panchina di un Bayern Monaco in difficoltà e lontano dai suoi fasti. Finito nel mirino della stampa tedesca, Trapattoni reagì a modo suo in una conferenza stampa esplosiva che fece il giro del Mondo, strappando anche qualche sorriso. Celebre rimase il suo richiamo a Strunz, reo di lamentarsi troppo e di essere sempre infortunato. “Ma cosa vuole Strunz?”, tuonò il Trap. Poi l’affondo: “Sono stanco di aspettare e difendere questi giocatori. Se sanno vincere da soli, lo facciano. Ma qui sembra che sia sempre e solo colpa mia…”. Oggi è il suo compleanno:’Giuanin’ compie 81 anni e vogliamo omaggiarlo così..

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android