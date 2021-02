Una carriera costellata da enormi soddisfazioni: dai trofei vinti ai gol realizzati. Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto quota 501 gol e continua a stupire tutti all’età di 39 anni. Lo svedese sta trascinando il Milan dentro e fuori dal campo, dopo averlo stravolto. In rossonero ha messo a segno 83 gol, di cui 14 quest’anno in campionato, in appena 11 presenze. Numeri strepitosi, che vanno ad aggiungersi ad altri. Eccone alcuni nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>