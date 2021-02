VIDEO – Milan, Ibrahimovic è la perfezione: ecco perché | News

39 anni e non sentirli. Zlatan Ibrahimovic sta facendo ancora la differenza in Serie A e se il Milan è primo in classifica è anche merito suo, anzi soprattutto merito suo. Le presenze sono poche, solo 11, ma i gol sono già 14. E se è vero che il Milan ha vinto anche senza di lui, c’è da dire che la presenza di Ibra è importante anche fuori dal campo. Lo svedese ha una media realizzativa impressionante e ha raggiunto quota 501 gol in carriera con i club. Un giocatore praticamente perfetto. Difficile, seriamente, trovare dei difetti. Nella video news abbiamo analizzato tutte le caratteristiche che lo rendono inattaccabile e, appunto, perfetto.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>