VIDEO – Meïte: “Qui può cambiare la mia carriera” | Milan News

Milan, le parole di Meïte in conferenza stampa

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Soualiho Meïte, classe 1994, è giunto in rossonero in prestito con diritto di riscatto dal Torino. L’ex granata ha già debuttato con il Milan, in occasione dello 0-2 della ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le dichiarazioni del centrocampista francese nel corso della sua conferenza stampa di presentazione nel video diffuso dal Milan sui propri canali social ufficiali.