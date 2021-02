VIDEO – Kerkez, le prime parole da giocatore del Milan | News

Milan, l’ultimo acquisto è Kerkez: eccolo in video

Milos Kerkez, classe 2003, è passato dall’ETO FC Györ dal Milan nell’ultimo giorno del calciomercato invernale. Il giovane ungherese di origine serba si è trasferito in rossonero a titolo definitivo. Rinforzerà, inizialmente, il Milan Primavera di Federico Giunti.

Ma non si esclude che possa presto salire in Prima Squadra. L’obiettivo del ragazzo è quello di poter, un giorno, fare da vice a Theo Hernández. Kerkez ha affidato all’account ‘Instagram‘ di HotSport‘, in un video social pubblicato dall’hotel ‘Melià‘ di Milano, il suo saluto ufficiale da nuovo calciatore del Diavolo!