VIDEO – Ibra, Gigio, Calha e Theo: Maldini a 360° | Mercato Milan

Il mercato è finito da circa una settimana e quindi la dirigenza del Milan può tornare a occuparsi totalmente dei rinnovi di contratto. I giocatori in scadenza quest’anno sono tre e per tutti c’è l’intenzione di prolungare l’esperienza in rossonero. Il Milan vuole restare molto competitivo. Paolo Maldini ha parlato di tutte queste situazioni, soffermandosi su Zlatan Ibrahimovic, il cui rinnovo comunque è il meno complicato probabilmente. Ecco le dichiarazioni più importanti di Maldini riassunte nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>