ULTIME NEWS MILAN – Una partita da dentro fuori per il Milan, importantissima per tenersi aperta un’altra speranza per l’Europa. In occasione di Milan-Torino, Stefano Pioli farà un po’ di turnover. La coppia d’attacco sarà formata da Krzysztof Piatek e da Ante Rebic, in panchina Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Ecco la probabile formazione.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android