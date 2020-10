UDINESE-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Neanche il tempo di festeggiare la vittoria europea, che bisogna già tuffarsi su Udinese-Milan, sesta giornata del campionato di Serie A. A Stefano Pioli non piace parlare di prime e seconde linee, ma di tanti titolari. Diciamo dunque che per la sfida della Dacia Arena dovrebbero tornare in campo i titolari di campionato, quelli che più volte sono scesi in campo dal primo minuto finora. Quindi riecco Theo e Franck Kessie, ma anche Alexis Saelemaekers e soprattutto Hakan Calhanoglu. In panchina invece Ante Rebic. Questa dovrebbe essere la probabile formazione del Milan. Eccola nella nostra video news.

