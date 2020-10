UDINESE-MILAN: i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si torna in campo con Udinese-Milan, 6^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono in testa, ma devono difendersi dalle inseguitrici, e reduci dalla vittoria europea di giovedì. I friulani invece non hanno iniziato nel migliore dei modi e vogliono subito rifarsi. Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio da sciogliere grazie ai rientri a disposizione di molti giocatori, tra cui soprattutto Gianluigi Donnarumma e Ante Rebic. La probabile formazione vede il portiere titolare e il croato in panchina. Nella video news tutti i ballottaggi.

