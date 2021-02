Dopo tanti mesi in emergenza, in vista di Spezia-Milan di domani, 22^ giornata del campionato di Serie A, finalmente Stefano Pioli avrà grande abbondanza per scegliere la formazione. Sono infatti quasi tutti disponibili, a eccezione di Davide Calabria (squalificato), Brahim e Daniel Maldini (infortunati). Ci sono dunque alcuni dubbi di formazione da sciogliere per Pioli. Eccoli tutti nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>