VIDEO SPAL – L’ultimo posto in classifica ha spinto i vertici della Spal a prendere una decisione: via Leonardo Semplici, panchina a Luigi Di Biagio. L’ex commissario tecnico dell’Under 21 è stato da poco ufficializzato, ma ha già diretto il suo primo allenamento per conoscere i suoi giocatori. Ecco le immagini.

