ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ciprian Tatarusanu, classe 1986, alla Fiorentina per tre stagioni dal 2014 al 2017, è un nuovo portiere del Milan. Il calciatore rumeno, acquistato per 500mila euro dall’Olympique Lione, ha firmato per tre anni, fino al 30 giugno 2023, con il Diavolo. Ecco come il club rossonero ha presentato Tatarusanu in questo video pubblicato sui propri canali social ufficiali.