SOCIAL – Compleanno Krunic: gli auguri del Milan | Video

Compleanno Krunic: il video di auguri del Milan

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Rade Krunic, centrocampista bosniaco classe 1993, compie oggi 27 anni. Per augurargli buon compleanno, il Milan ha pubblicato, sui propri canali social ufficiali, questo breve video celebrativo. Acquistato l’8 luglio 2019 dall’Empoli per 8 milioni di euro, Krunic, nel suo primo anno in maglia rossonera, ha totalizzato 18 presenze tra Serie A (13) e Coppa Italia (5), per un totale di 709′ sul terreno di gioco. Dato spesso per partente durante l’ultima sessione di calciomercato, alla fine Krunic è rimasto al Milan e si sta ritagliando uno spazio importante in questa fase iniziale della stagione 2020-2021. Potrà essere un’ottima risorsa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Tanti auguri, Rade Krunic!