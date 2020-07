ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, soddisfatto del momento di forma dei suoi ragazzi, passati 1-2 al ‘Mapei Stadium‘ in Sassuolo-Milan di ieri sera e reduci da 7 vittorie in 9 gare post CoVid_19. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa a Reggio Emilia in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓