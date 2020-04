VIDEO – “La speranza è di riuscire ad essere pronti il 16 maggio per la finale di Coppa d’Austria“. Parole e musica di Dominik Szoboszlai, giocatore del Salisburgo che interessa al Milan. Una visione abbastanza ottimistica quella dell’ungherese viste le misure restrittive vigenti in tutta Europa causa coronavirus. Ma se la speranza è l’ultima a morire, allora sperare non costa nulla…

