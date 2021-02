ROMA-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

Per mesi i tifosi rossoneri hanno atteso di avere quasi tutti a disposizione per poter vedere in campo la formazione migliore, ma ora che Stefano Pioli ha davvero la rosa quasi al completo i risultati scarseggiano. Il motivo è semplice: i giocatori non sono ancora in condizione. Ci si aspetta che presto la forma torni a essere quella di inizio stagione e per questo, ancora una volta, Pioli manda in campo l’undici tipo in occasione di Roma-Milan, 24^ giornata del campionato di Serie A. Unico assente, sempre per infortunio, Ismael Bennacer. Ma è un’assenza che pesa. Tornano titolari Simon Kjaer e Theo in difesa, c’è di nuovo anche Sandro Tonali, mentre viene rivoluzionato l’attacco, con Alexis Saelemaekers a destra, Ante Rebic a sinistra e Zlatan Ibrahimovic davanti. Nella video news la probabile formazione rossonera.

