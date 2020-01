VIDEO ROMA – Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha parlato dell’ex giocatore del Milan Nikola Kalinic. Il croato ha giocato soltanto 77 minuti in Serie A finora. Ma il portoghese non vuole che il suo giocatore se ne vada e lo coccola così…

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android