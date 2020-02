VIDEO MILAN – In occasione di un evento per la Junior TIM Cup, incontro con i bambini di un torneo organizzato dalla Lega Serie A all’Oratorio Santa Cecilia era presente Lucas Biglia, centrocampista del Milan, che dal palco è tornato a parlare del mancato Mondiale di due anni fa per infortunio: “È un rammarico, sono competizioni speciali”. Ecco le sue parole in questa video news.

