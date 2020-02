VIDEO MILAN – In occasione di un evento per la Junior TIM Cup, incontro con i bambini di un torneo organizzato dalla Lega Serie A all’Oratorio Santa Cecilia era presente Lucas Biglia, centrocampista del Milan, che dal palco ha rilasciate alcune dichiarazioni, su diverse tematiche, dando anche consigli ai bambini. Ecco tutte le sue parole in questa video news.

