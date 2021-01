Juventus, Pirlo sul mercato del Milan e su Mandzukic

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Andrea Pirlo, tecnico della Juventus ed ex calciatore rossonero, ha promosso le mosse del Milan sul calciomercato invernale. Ecco le sue parole, in particolare sull’arrivo dell’ex juventino Mario Mandzukic, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.