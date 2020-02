VIDEO – Amarcord, Milan-Juventus 1-1: il gol non dato a Muntari

VIDEO MILAN – Esattamente otto anni fa, il 25 febbraio 2012, l’arbitro Paolo Tagliavento non concesse, in occasione di un importantissimo Milan-Juventus, poi terminato 1-1 con le reti di Antonio Nocerino per i rossoneri e di Alessandro Matri per gli ospiti, una rete di testa al centrocampista ghanese Sulley Muntari, con la palla che aveva palesemente superato la linea della porta difesa da Gianluigi Buffon. Rivediamo il video del ‘gol-non-gol’ di Muntari.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android