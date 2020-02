VIDEO NAPOLI – Dries Mertens, in occasione di Napoli-Barcellona di Champions League, ha tagliato un traguardo storico eguagliando Marek Hamsik come miglior marcatore di sempre della storia del club. Un gol che però non ha assicurato la vittoria ai suoi, raggiunti dal pareggio di Antoine Griezmann. Ecco la particolare esultanza del belga dopo la rete…

