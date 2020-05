Milanello – Il Milan si allena agli ordini di Pioli | Video

NEWS MILAN – Secondo giorno di allenamento al Milanello Sports Center per il Milan, dopo il lungo stop causa coronavirus. I rossoneri si sono allenati al centro sportivo di Carnago, rigorosamente in maniera individuale. Per le sedute di gruppo bisognerà aspettare ancora, ammesso e non concesso che ripartiranno.

Stefano Pioli ha diretto, per quel che ha potuto, l’allenamento a Milanello. Sopra il video della sessione di allenamento ripresa dai colleghi di acmilan.com. Intanto fissato il rientro in Italia di Zlatan Ibrahimovic >>>