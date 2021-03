MILAN-UDINESE: la conferenza stampa di Pioli / News

Oggi è giornata di vigilia, visto che domani si giocherà Milan-Udinese, 25^ giornata del campionato di Serie A. Come di consueto, il giorno prima di una partita, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Entusiasmo ritrovato e grande voglia di riconfermarsi. Inizia un periodo della stagione fondamentale e il Milan ha intenzione di farsi trovare più che pronto. Tantissimi i temi affrontati dall’allenatore milanista in conferenza. Nella video news un riassunto delle parole di Pioli, con tutte le sue dichiarazioni più importanti.

