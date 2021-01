MILAN-TORINO: i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si gioca subito di nuovo. Milan-Torino, 17^ giornata del campionato di Serie A, andrà in scena a San Siro domani sera. Occasione immediata per il Diavolo di tornare alla vittoria dopo il primo passo falso del campionato pochi giorni fa. Ancora sette, però, gli assenti rossoneri. Pochi i ballottaggi di formazione, dunque, per Stefano Pioli. L’allenatore rossonero è praticamente costretto a schierare l’undici in campo. Qualche piccolo dubbio solo su due giocatori. Eccoli nella video news.

