VIDEO MILAN – Non manca molto, a breve si tornerà finalmente in campo dopo la sosta per le festività natalizie. Per i rossoneri si riparte da Milan-Sampdoria, nel giorno dell’Epifania. C’è grande curiosità per la presenza o meno di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto. Lo svedese è stato convocato, ma al momento sembra in vantaggio Krzysztof Piatek. Per la probabile formazione guarda la video news.

