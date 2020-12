MILAN-LAZIO: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Sarà l’ultima partita del 2020 e sarà Milan-Lazio, 14^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono primi in classifica e vogliono difendere la posizione, mentre i biancocelesti sono reduci dalla vittoria contro i partenopei. Si gioca di mercoledì, alle 20:45. Stefano Pioli deve fare i conti con moltissime assenze e si può dire tranquillamente che sia una situazione di emergenza. Quasi tutto il centrocampo sarà assente, mentre non dovrebbe ancora recuperare Ante Rebic davanti. Qualche speranza invece per Sandro Tonali. Nella video news la probabile formazione rossonera a oggi.

