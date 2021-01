MILAN-JUVE: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – È già tempo di pensare al prossimo impegno, che non è affatto banale: Milan-Juve, 16^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano da primi in classifica, ma pieni di assenze. Torna a disposizione Theo dalla squalifica, ma si aggiunge all’elenco degli indisponibili, a sua volta per squalifica, Sandro Tonali. Insomma, Stefano Pioli è ancora una volta chiamato a schierare un undici molto rimaneggiato e quasi obbligato. Ecco la probabile formazione in questa video news.

