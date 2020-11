MILAN-FIORENTINA: la conferenza stampa di Bonera / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna in campo con Milan-Fiorentina, 9^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto alla vigilia del match, c’è stata la conferenza stampa degli allenatori. Per i rossoneri ha parlato ancora una volta Daniele Bonera, che sostituisce Stefano Pioli e il suo vice, colpiti da Coronavirus. Tanti i temi affrontati dal collaboratore tecnico. In questa video news un riassunto della sua conferenza, con le dichiarazioni più importanti di Bonera.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>