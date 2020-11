MILAN-FIORENTINA: i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna in campo con Milan-Fiorentina, 9^ giornata del campionato di Serie A. Un’opportunità per i rossoneri di consolidare il primo posto in classifica, visti i due scontri diretti alle proprie spalle. Stefano Pioli sarà ancora a casa per Coronavirus, ma sta studiando la formazione da mandare in campo, che dovrebbe essere la migliore. Non dovrebbe esserci turnover in nessun ruolo, anche se qualcuno accusa un po’ di stanchezza. Ecco perché c’è qualche piccolo ballottaggio nella probabile formazione. Per scoprire di quali si tratta guarda la video news.

