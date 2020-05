Milan femminile, Giacinti: “Vogliamo la Champions League” | Video

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi intervista per Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, in diretta instagram con Christian ‘Bobo’ Vieri.

“Mi alleno in casa. Abbiamo lo scontro in casa contro la Fiorentina, poi dobbiamo andare in trasferta con la Juventus. Se finisse ora il campionato, noi saremmo seconde a pari con la Fiorentina, ma loro hanno differenza reti maggiore e sarebbero loro le seconde e andrebbero in Champions League. Speriamo che il campionato possa ripartire. Noi stiamo benissimo al Centro Sportivo Vismara, al mattino è tutto per noi, mentre di pomeriggio si allenano i settori giovanili”.

Sul calcio femminile in nazionale: "In America sono professioniste da tanti anni, noi stiamo trovando adesso quello che loro hanno da 20 anni. Noi ci arriveremo, ma loro sono avanti. Noi siamo uscite con l'Olanda, hai visto il gol che ho sbagliato? Non proprio sbagliato… Però. Ritmo più alto, si, cresce la qualità in nazionale, sono tutte forti. Il livello si alza e possiamo giocarcela".

