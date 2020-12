VIDEO MILAN NEWS – Non le manda mai a dire, Antonio Cassano. Il talento di Bari, ormai ex calciatore, ne ha davvero per tutti e di tutti i tipi. Stavolta nel suo mirino ci è finito Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 del Milan, secondo Fantantonio sopravvalutato. Secondo lui, ci sarebbero infatti almeno 10 portieri più forti di Gigio. Ecco il video delle parole di Cassano, durante una live sui social.

