MILAN-CAGLIARI: la conferenza stampa di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Ultima partita della stagione. Milan-Cagliari, 38^ giornata di Serie A. Una partita che non ha molto da dire per quanto riguarda la classifica, con i rossoneri che vogliono assolutamente concludere nel migliore dei modi questo campionato, per prepararsi al meglio alla prossima stagione.

Oggi, giornata di vigilia, ha parlato come di consueto in conferenza stampa Stefano Pioli. L’allenatore milanista ha affrontato diversi temi, facendo un bilancio e guardando anche al futuro, molto ambizioso. Nella video news un breve riassunto con le dichiarazioni più importanti rilasciate dall’allenatore milanista.

LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>