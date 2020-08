Messi, addio al Barcellona: i tifosi protestano davanti al Camp Nou | VIDEO

VIDEO – Incredibile, ma vero: Lionel Messi ha comunicato al Barcellona la volontà di andare via. L’argentino, dopo la clamorosa sconfitta subita contro i Bayern Monaco per 8-2, ha deciso di impugnare la clausola unilaterale che lo libererebbe gratis. Una questione spinosa, perché il club blaugrana ha comunicato che tale clausola è scaduta il 10 giugno e non sarebbe al momento valida. Ergo: è scontro totale. Una decisione che ha indispettito anche i tifosi, che hanno protestato davanti al Camp Nou. Ecco le immagini.