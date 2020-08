ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Le maglie del Milan per la stagione 2020-2021, come per gli altri top team che hanno un contratto di sponsorizzazione tecnica con l’azienda tedesca PUMA, sono ispirate alla cultura ed all’architettura della città di riferimento. Già presentate la prima maglia e la terza maglia, ci sono indiscrezioni anche sulla divisa da trasferta, la seconda maglia, quella bianca. Vediamo tutto in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.