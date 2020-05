VIDEO – Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia accostato al Milan nei giorni scorsi, ha parlato in conferenza stampa del suo attaccante Patrik Schick. Il ceco è in prestito dalla Roma e ci sono dei dubbi in merito al suo riscatto. Nagelsmann è contento del giocatore? Queste le sue parole.

