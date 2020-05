VIDEO – Se in Italia ancora è accesissimo il dibattito sull’eventuale ripresa dei campionati, in Francia la decisione definitiva è stata presa: la stagione 2019/2020 della Ligue 1 non continuerà causa coronavirus. Una decisione che ha implicato l’assegnazione del titolo al Psg, il nono della sua storia e il settimo negli ultimi otto anni. Per l’occasione, il club transalpino ha pubblicato un video: eccolo.

