VIDEO – Per la gioia dei tifosi e amanti del calcio, in Germania la Bundesliga è ripartita con le precauzioni del caso. Anche in Italia si sta provando di tutto per emulare il calcio tedesco, mentre la Francia non ha esitato a dichiarare chiuso il suo campionato nazionale. Una decisione non condivisa dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, che ha commentato la scelta della Ligue 1.

