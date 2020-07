LAZIO-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà Lazio-Milan, match valido per la 30^ giornata di Serie A. I rossoneri arrivano dopo il 2-2 con la SPAL e hanno bisogno di non perdere altri punti preziosi. Stefano Pioli valuta se far partire finalmente titolare Zlatan Ibrahimovic, ma al momento è ancora Ante Rebic il favorito, forse anche per non smuovere equilibri tutto sommato positivi e perché, comunque, il Milan è atteso da un trittico da urlo. Sicuramente non ci sarà Samu Castillejo, infortunato, mentre dovrebbe tornare la difesa titolare. Nella video news tutta la probabile formazione di Pioli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓